Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin dünkü düşüşlerin ardından yeni güne tepki alımlarıyla yüzde 0,66 artış kaydederek 12.026,26 puandan başladığı 1 Ekim 2026 Perşembe gününde, yabancı kurumların pozisyonları yakından takip ediliyor.

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), gün ortasına doğru piyasada toplam 144.856.051 TL net hacimle alım ağırlıklı bir tablo çizdi.

BofA'nın alım tarafında gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), gıda ve tarım hisselerine yoğunlaştığı görülürken; satış tarafında ise enerji, madencilik ve ağır sanayi şirketleri öne çıktı.

BOFA GÜN ORTASINA KADAR HANGİ HİSSELERİ ALDI, HANGİLERİNİ SATTI?

1 Ekim 2026 tarihli gün ortası verilerine göre BofA üzerinden gerçekleştirilen en çok alım ve satış yapılan hisse senetleri şu şekilde şekillendi:

Bank of America - En Çok Alım Yapılan Hisseler



• DAPGM: 4.604.862 lot net alım (yüzde 5,64 pay - 3,031 TL maliyet)

• BALSU: 3.669.375 lot net alım (yüzde 4,49 pay - 7,178 TL maliyet)

• PSGYO: 3.661.718 lot net alım (yüzde 4,48 pay - 1,631 TL maliyet)

• HEKTS: 3.273.862 lot net alım (yüzde 4,01 pay - 2,085 TL maliyet)

• TSPOR: 2.961.046 lot net alım (yüzde 3,62 pay - 0,81 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: 63.547.625 lot net alım (yüzde 77,76 pay)

Bank of America - En Çok Satış Yapılan Hisseler



• CANTE: -6.979.805 lot net satış (yüzde 9,44 pay - 1,072 TL maliyet)

• TRALT: -4.807.938 lot net satış (yüzde 6,50 pay - 43,98 TL maliyet)

• ENERY: -4.510.387 lot net satış (yüzde 6,10 pay - 13,236 TL maliyet)

• EREGL: -3.285.579 lot net satış (yüzde 4,44 pay - 36,047 TL maliyet)

• PETKM: -2.935.533 lot net satış (yüzde 3,97 pay - 19,014 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: -51.432.128 lot net satış (yüzde 69,55 pay)

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