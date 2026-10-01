Piyasalardaki krizin derinleşmesini ve gösterge tahvil faizlerinin yukarı fırlamasını önlemek amacıyla söz konusu kamu kağıtlarının doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve kamu bankaları tarafından satın alınması planlanıyor.

TASFİYE İŞLEMLERİNE İŞ BANKASI ARACILIK EDECEK

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerin ardından netleşen yol haritası kapsamında, SPK tarafından fonların tasfiyesiyle görevlendirilen İş Bankası operasyonel süreci yürütecek.

İş Bankası'nın mevcut işlem limitlerinin ve piyasa kanallarının söz konusu devasa hacmi eritmek için yeterli olduğu belirtilirken, satışların en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Tera Portföy’ün 16 Eylül'de işleme kapatılan 12 fonunun toplam büyüklüğü 508,8 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Satışa konu olan 23,5 milyar liralık devlet tahvilleri ise toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

HAZİNE KAĞITLARININ FONLARA GÖRE DAĞILIMI

Tera Portföy fonları içindeki Hazine tahvili ve Eurobond varlıklarının dökümü şu şekilde gerçekleşti:

Fon Kodu ve Adı Toplam Fon Büyüklüğü Hazine Kağıdı Oranı (%) Tahvil/Eurobond Tutarı TP2 - Tera Portföy Para Piyasası Fonu 224,4 Milyar TL %9,76 21,9 Mirable TL TLV - Tera Portföy Para Piyasası Katılım Fonu 3,63 Mirable TL %30,40 1,1 Mirable TL TRJ - Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,86 Mirable TL %25,07 467,2 Milyon TL TMM - Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu 1,21 Mirable TL %1,22 (Eurobond) 14,7 Milyon TL TMV - Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon 5,15 Mirable TL %0,20 10,3 Milyon TL TOPLAM (5 Fon) 236,25 Milyar TL - ~23,5 Milyar TL

Diğer Portföy Şirketleri de Sırada: Tasfiye kapsamındaki diğer 6 portföy yönetim şirketinin para piyasası fonlarında ise yaklaşık 6,4 milyar liralık devlet tahvili bulunuyor.

Uzmanlar, likiditesi en yüksek olan bu varlıkların ilk aşamada satılmasını piyasaların rahatlatılması açısından stratejik bir hamle olarak yorumluyor.

BORSA İSTANBUL'DA TABAN SERİSİ VE ARACI KURUMLARDA ÖZKAYNAK SIKINTISI

Fon krizinin Borsa İstanbul’daki yansımaları ağırlaşarak devam ediyor. Yatırım fonlarının yoğun olarak taşıdığı 60’tan fazla hisse senedi üst üste taban görürken, bazı hisseler 10. taban seviyesine ulaştı.

• Endeks Kayıpları: BIST 100 endeksi gün içerisinde 11.926,04 seviyesine kadar gerileyerek 6 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Aylık bazda kayıplar BIST 100’de yüzde 16’yı, BIST TÜM’de ise yüzde 21’i aştı. Bu durum, 2008 küresel krizinden bu yana kaydedilen en sert aylık düşüşe işaret ediyor.

• TVF Müdahalesi: Gün sonuna doğru Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kamu aracı kurumları vasıtasıyla yaptığı alımlar endeksteki kayıpları bir miktar frenledi.

• Takasbank'ta Likidite Sıkışıklığı: Kredili işlemlerde yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarına yanıt verememesi aracı kurumlarda ciddi özkaynak krizine yol açtı. Takasbank imkanlarında politika faizinin tavanından bile fonlama sağlanamadığı ve piyasada 25 milyar lirayı bulan bir açık oluştuğu bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yatırım fonları krizine ilişkin adli ve idari soruşturmalarda kritik gelişmeler yaşandı:

• Eski SPK Başkanı İfadeye Çağrıldı: 2022 - 2026 yılları arasında SPK Başkanlığı yapan ve halen Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

• BDDK'dan TMSF Devir Kararı: BDDK kararıyla Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş. ve Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ile birlikte Tera Finans Faktoring A.Ş. ve Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin yönetimleri TMSF’ye devredildi. Devredilen 3 bankanın sektördeki toplam aktif payı yüzde 0,22, faktoring şirketlerinin ise yüzde 1,45 seviyesinde yer alıyor.

Kaynak: Ekonomim