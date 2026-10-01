ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (ASELS), 1 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yeni sözleşmelerini duyurdu.

Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında ilave sözleşmeler imzalandı.

SÖZLEŞMELERİN TUTARI 1 MİLYAR EUROYU AŞTI

ASELSAN'ın açıklamasına göre imzalanan ilave sözleşmelerin toplam büyüklüğü 1.008.500.000 euro oldu.

Yeni iş ilişkisinin başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak açıklanırken şirket, sözleşmelerin faaliyetlerine etkisine ilişkin olarak ciroyu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İLE İMZALANDI

KAP açıklamasında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, ASELSAN'ın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içerisindeki payının yüzde 30,6 olduğu belirtildi.

SSB'nin şirketin son bilançosundaki ticari alacaklar içerisindeki payı ise yüzde 37,8 olarak açıklandı.