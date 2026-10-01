Hedef Holding (HEDEF), iştiraki Hedef Yatırım Bankası'ndaki bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket, kararın paylar üzerindeki mülkiyet hakkını veya ekonomik menfaati sona erdirmediğini bildirdi.

ORTAKLIK HAKLARINI TMSF KULLANACAK

Hedef Holding'in açıklamasına göre BDDK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla; Hedef Holding, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp'in Hedef Yatırım Bankası'ndaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Kararın Bankacılık Kanunu'nun 18/5. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

" MÜLKİYET HAKKI SONA ERMEDİ"

Hedef Holding, kararın söz konusu paylar üzerindeki mülkiyet hakkını veya ekonomik menfaatini sona erdirmediğinin altını çizdi.

Şirket, uygulamanın yalnızca temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsadığını belirtti.

Hedef Holding ayrıca yasal sürecin takip edildiğini ve kamuoyuna açıklanması gereken yeni gelişmeler olması halinde yatırımcıların bilgilendirileceğini bildirdi.