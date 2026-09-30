Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'nın nitelikli paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi. İki faktoring şirketinin paylarının ise 6 ay içinde devredilmesi kararlaştırıldı.

BDDK tarafından yapılan basın duyurusunda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen adli ve idari süreç kapsamında Kurulun 30 Eylül 2026 tarihli toplantısında 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararların alındığı bildirildi.

ÜÇ YATIRIM BANKASINDA ORTAKLIK HAKLARI TMSF'YE

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, üç yatırım bankasının hâkim hissedarlarına ait hisselerde temettü dışındaki tüm ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına hükmedildi.

KARAR KAPSAMINDA YER ALAN PAYLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

Destek Yatırım Bankası A.Ş.: Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylar.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.: Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait yüzde 30 oranındaki paylar.

Tera Yatırım Bankası A.Ş.: Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylar.

İKİ FAKTORİNG ŞİRKETİNE 6 AY SÜRE

BDDK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında iki faktoring şirketinin ortaklık yapısına ilişkin de karar aldı.

Buna göre Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.'nin, Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının 6 ay içinde kanuni şartları taşıyan kişi veya kurumlara devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde bulunan sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarının da 6 ay içinde mevzuatta aranan koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi hükme bağlandı.

Açıklamada, 6 aylık devir süreci boyunca devre konu faktoring paylarına ait oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.