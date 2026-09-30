İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım/Portföy CEO’su Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin tutuklanan sahibi Kerem Lafçı’nın eşi Fatmagül Lafçı ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Erdin Özel ve Emir Münür Sarpyener’in savcılıktaki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 15 şüphelinin emniyetteki ifade ve evrak işlemlerinin sürdüğü, işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi