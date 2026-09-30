17 Eylül'de 25,52 TL'den Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Net Global Endüstriyel Yatırımlar (NETGL) hisseleri, 30 Eylül gününü yüzde 9,95 düşüşle 16,29 TL'den taban seviyede tamamladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın ise düşüşün yaşandığı hissede milyonlarca lotluk alım gerçekleştirdi.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde pay alımı hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Aydın, 29 Eylül 2026 tarihinde NETGL paylarında 18,09 TL ile 20,28 TL fiyat aralığından toplam 3 milyon 552 bin 978 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen alımın ardından Haydar Aydın'ın Net Global Endüstriyel Yatırımlar sermayesindeki pay ve oy hakkı 29 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 25,24 seviyesine ulaştı.

NETGL'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

NETGL hisseleri 22 Eylül'den itibaren taban serisine başladı. Halka arz fiyatı 25,52 TL olan hisse, işlem gördüğü dönemde 33,94 TL seviyesine kadar yükseldi.

Ancak son günlerde yaşanan sert satışlarla birlikte hisse 16,29 TL'ye kadar geriledi. NETGL'de haftalık kayıp da yüzde 40,81'e ulaştı.

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