Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce tedbir kararı alınan HATSN, 1 Ekim Perşembe günü seans başlangıcı itibarıyla üzerindeki tedbir kararı kaldırılmış olarak yeniden normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

Kaldırılan Tedbirin Detayları



• Hisse Kodu: HATSN (Hat-San Gemi)

• Sona Eren Tedbir: Kredili İşlem Yasağı

• Tarih: 1 Ekim 2026 Perşembe

HATSN paylarında daha önce VBTS çerçevesinde devreye alınan kredili işlem yasağının kalkmasıyla birlikte, yatırımcılar 1 Ekim itibarıyla hissede kredili alım ve satım işlemlerini yeniden gerçekleştirebilecek.

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