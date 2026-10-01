Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2026’nın ilk dokuz ayında TL karşısında en fazla değer kazanan para birimi Norveç kronu oldu. Kron yüzde 19,44 yükselirken, Çin yuanı yüzde 19,01 artışla ikinci sırada yer aldı. Dolar ve euro ise ilk üçe giremedi.

TCMB’nin yıl sonu ve 30 Eylül 2026 tarihli gösterge niteliğindeki döviz alış kurları üzerinden yapılan hesaplamada, 11 para biriminin dokuz aylık performansı karşılaştırıldı. Hesaplamada 1 Ocak resmi tatil olduğu için başlangıç noktası olarak 31 Aralık 2025, dönem sonu olarak ise 30 Eylül 2026 kurları esas alındı.

Hesaplamalar yalnızca kur değişimini gösterirken alış-satış farkı, komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmadı.

Para birimi 31 Aralık 2025 30 Eylül 2026 Getiri 1 milyon TL’nin değeri Norveç kronu 4,2590 TL 5,0870 TL %19,44 1.194.412 TL Çin yuanı 6,0977 TL 7,2571 TL %19,01 1.190.137 TL Avustralya doları 28,6798 TL 34,0348 TL %18,67 1.186.717 TL Kuveyt dinarı 138,4410 TL 158,0511 TL %14,16 1.141.650 TL ABD doları 42,8623 TL 48,9303 TL %14,16 1.141.570 TL BAE dirhemi 11,6054 TL 13,2478 TL %14,15 1.141.520 TL Suudi Arabistan riyali 11,4286 TL 13,0310 TL %14,02 1.140.210 TL 100 Japon yeni 27,4189 TL 31,0954 TL %13,41 1.134.086 TL Euro 50,4532 TL 55,5567 TL %10,12 1.101.153 TL Rus rublesi 0,54456 TL 0,58042 TL %6,59 1.065.851 TL

ZİRVEDE NORVEÇ KRONU VAR

Norveç kronunun döviz alış kuru 31 Aralık 2025’te 4,2590 TL seviyesindeyken, 30 Eylül 2026’da 5,0870 TL oldu. Böylece kron dokuz aylık dönemde yüzde 19,44 değer kazandı.

Bu hesaplamaya göre yıl sonunda 1 milyon TL’sini Norveç kronuna çeviren bir yatırımcının teorik yatırım değeri, 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 1 milyon 194 bin 412 TL seviyesine ulaştı.

Listenin ikinci sırasında ise Çin yuanı yer aldı. Yuan 6,0977 TL’den 7,2571 TL’ye yükselerek dokuz ayda yüzde 19,01 değer kazandı. 1 milyon TL’lik yatırımın teorik karşılığı yaklaşık 1 milyon 190 bin 137 TL oldu.

Avustralya doları ise yüzde 18,67 yükselişle üçüncü sırada yer aldı. Bu para biriminde 1 milyon TL’lik yatırımın teorik değeri yaklaşık 1 milyon 186 bin 717 TL olarak hesaplandı.

DOLAR VE EURO İLK ÜÇTE YOK

ABD doları 31 Aralık 2025’te 42,8623 TL olan döviz alış kurundan 30 Eylül 2026’da 48,9303 TL seviyesine yükseldi. Böylece doların dokuz aylık nominal getirisi yüzde 14,16 oldu.

Euro ise aynı dönemde 50,4532 TL’den 55,5567 TL’ye yükselerek yüzde 10,12 değer kazandı.

Böylece dolar ve euro, dokuz aylık getiri sıralamasında ilk üçte yer alamadı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.