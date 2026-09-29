29 Eylül 2026 Salı günü döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi dinamiklerin etkisiyle dolar ve Euro kurunda sınırlı fiyat değişimleri görülürken, yatırımcılar güncel alış-satış rakamlarını takip ediyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

TSİ 07.20 itibarıyla haftanın ikinci işlem gününe dolar 48,99 TL alış ve 49,00 TL satış seviyelerinde başladı. Euro ise 55,68 TL alış ve 55,73 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Aynı saatlerde Sterlin cephesinde de sınırlı hareketlilik yaşanırken, İngiliz Sterlini 64,90 TL'den alınıp 64,94 TL'den satılıyor.

BANKA VE SERBEST PİYASA KURLARI NEDEN FARKLI?

Dolar ve Euro almak veya satmak isteyenlerin takip ettiği bir diğer başlık ise alış-satış makası. Bankaların uyguladığı döviz kurları ile serbest piyasadaki fiyatlar arasında farklılık oluşabiliyor. Özellikle mesai saatleri dışında bankaların alış ve satış fiyatları arasındaki makas genişleyebiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları ile serbest piyasada oluşan anlık fiyatlar arasında da küçük farklılıklar görülebiliyor. Bu nedenle döviz işlemi yapacakların işlem öncesinde banka, döviz bürosu ve serbest piyasa alış-satış fiyatlarını karşılaştırması önem taşıyor.