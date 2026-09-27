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Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2026 Pazar günü güncel dolar/TL ve Euro/TL alış satış fiyatları ile döviz kurlarında son durum.

Dolar ve Euro fiyatları haftanın son gününde döviz piyasalarını takip edenlerin gündeminde. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar/TL alış satış fiyatı" sorguları 27 Eylül 2026 Pazar günü araştırılıyor. Dolar 49 TL seviyesinde işlem görürken Euro/TL 56 TL'nin üzerinde bulunuyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

27 Eylül 2026 itibarıyla euro/TL ve dolar/TL'de güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar: Alış 48,8471 TL, satış 49,0139 TL
Euro: Alış 55,3999 TL, satış 56,1125 TL

Euro/dolar paritesi 1,1391 seviyelerinde hareket ederken, dolar endeksi (DXY) 101,034 civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda doların yönü, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD'den gelecek makroekonomik verilerle şekilleniyor.

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