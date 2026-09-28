Döviz kurları yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Yatırımcılar ve döviz alım satımı yapacak vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "1 dolar kaç TL?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar ve Euro alış satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

28 Eylül 2026 Pazartesi günü TSİ 07.19 itibarıyla Dolar ve Euro'da alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar: Alış 48,9609 TL - Satış 48,9950 TL

Euro: Alış 55,7861 TL - Satış 55,8554 TL

Sterlin: Alış 64,8749 TL - Satış 64,9595 TL

Dolar endeksi (DXY) yeni haftaya 101,09 seviyelerinde başlarken, doların küresel ölçekte güçlü seyrini koruduğu görülüyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,02 düşüşle 1,1389 seviyesinde işlem görüyor.