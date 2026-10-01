Dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL? 1 Ekim 2026 güncel dolar kuru, euro kuru, dolar/TL ve euro/TL alış satış fiyatları ile döviz kurlarında son durum.
Dolar ve euro fiyatları yeni güne başlarken piyasaların gündeminde. Döviz kurlarındaki hareketliliği takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar bugün ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki 1 Ekim 2026 Perşembe dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar/TL ve euro/TL alış satış fiyatları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR? 1 EKİM 2026 DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI
Serbest piyasa verilerine göre dolar/TL güne sınırlı yükselişle başladı. Saat 07.17 itibarıyla dolar 49,0335 TL seviyesinde bulunurken günlük değişim yüzde 0,04 oldu.
Dolar: Alış 49,0314 TL - Satış 49,0404 TL
EURO BUGÜN NE KADAR? 1 EKİM 2026 EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI
Euro/TL de yeni güne yükselişle başladı. Güncel serbest piyasa verilerinde euro yaklaşık 55,64 TL seviyesinde işlem görüyor.
TSİ 07.17 itibarıyla Güncel alış-satış verilerinde ise euro için şu seviyeler görülüyor;
Euro: Alış 55,6134 - Satış 55,6989 TL
DOLAR ENDEKSİ VE EURO/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM
Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) 101,60 seviyesinde bulunuyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren endeksteki hareketler, gelişmekte olan ülke para birimleri açısından da izleniyor. EUR/USD paritesi ise 1,1324 seviyesinde seyrediyor.