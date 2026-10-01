Dolar ve euro fiyatları yeni güne başlarken piyasaların gündeminde. Döviz kurlarındaki hareketliliği takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar bugün ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki 1 Ekim 2026 Perşembe dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar/TL ve euro/TL alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 1 EKİM 2026 DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Serbest piyasa verilerine göre dolar/TL güne sınırlı yükselişle başladı. Saat 07.17 itibarıyla dolar 49,0335 TL seviyesinde bulunurken günlük değişim yüzde 0,04 oldu.

Dolar: Alış 49,0314 TL - Satış 49,0404 TL

EURO BUGÜN NE KADAR? 1 EKİM 2026 EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Euro/TL de yeni güne yükselişle başladı. Güncel serbest piyasa verilerinde euro yaklaşık 55,64 TL seviyesinde işlem görüyor.

TSİ 07.17 itibarıyla Güncel alış-satış verilerinde ise euro için şu seviyeler görülüyor;

Euro: Alış 55,6134 - Satış 55,6989 TL

DOLAR ENDEKSİ VE EURO/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM

Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) 101,60 seviyesinde bulunuyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren endeksteki hareketler, gelişmekte olan ülke para birimleri açısından da izleniyor. EUR/USD paritesi ise 1,1324 seviyesinde seyrediyor.