Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV), ABD pazarında doğrudan faaliyet göstermek amacıyla ülkede yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. Şirket, güneş panelleri başta olmak üzere solar ürünlerin üretileceği bir tesis kurmayı planlıyor.

ABD'DE ÜRETİM TESİSİ KURULACAK

KLYPV'nin ABD hamlesi yalnızca satış ve pazarlama faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak.

Kurulması planlanan şirket bünyesinde, güneş panelleri başta olmak üzere solar ürünlerin ABD mevzuatında öngörülen yerlilik şartlarına uygun şekilde üretileceği bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Yeni şirket aracılığıyla ABD pazarına yönelik satış ve pazarlama yapılanmasının da oluşturulması hedefleniyor.

Şirket kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından konuya ilişkin ayrıca kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak.

ABD'DEKİ TEŞVİKLERDEN YARARLANMAYI PLANLIYOR

Kalyon Güneş, yatırım sürecinde vergi, hukuk ve yatırım danışmanlığı konularında ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla Danışmanlık Sözleşmesi (Engagement Letter) imzaladı.

Şirket ayrıca yatırım kapsamında ABD'de federal düzeyde sağlanan vergi teşvikleri ile eyalet ve yerel düzeyde sunulan ekonomik kalkınma teşviklerinden yararlanmayı öngörüyor.

Yatırım sürecindeki önemli gelişmelerin mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.