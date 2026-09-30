Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül’de 8,51 TL ile 8,57 TL fiyat aralığından toplam 373 bin 606 adet AAGYO payı geri alındı.

Gerçekleştirilen işlemle birlikte şirketin sahip olduğu AAGYO paylarının toplamı 373 bin 606 adede, bu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,053’e ulaştı.

AAGYO, 29 Eylül’de başlattığı geri alım programı kapsamında azami 11 milyon 848 bin 341 adet payın geri alınmasını ve bu işlemler için en fazla 250 milyon TL fon kullanılmasını kararlaştırmıştı. Programın azami süresi ise bir yıl olarak belirlenmişti.

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