Dolar ve euro fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü döviz piyasalarını takip eden yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL 49 lira seviyesinde seyrini sürdürürken, euro/TL 55,60 lira çevresinde işlem görüyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum...

30 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI

TSİ 07.37 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şu şekilde;

Dolar: Alış 49,00 TL, satış 49,01 TL

Euro: Alış 55,53 TL, satış 55,60 TL

Euro/dolar paritesi, 30 Eylül sabahında yaklaşık 1,1331 seviyesinde işlem görürken euro, dolar karşısında son dönemdeki kayıplarının ardından sınırlı toparlanma çabası gösteriyor.

Dolar endeksi (DXY) ise 101,44 seviyelerinde bulunuyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentiler doları desteklerken endeks eylül ayını yaklaşık yüzde 2'lik yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.