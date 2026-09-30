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Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bu gece artış bekleniyor. Benzinde 12,47 TL'yi bulabilecek zam gündemde İşte 30 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kritik gün geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 1 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yüksek tutarlı artış bekleniyor. Mevcut beklentiye göre benzinin litresinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL, LPG'de ise 1,48 TL'lik artış gündemde.

BENZİNE 12,47 TL ZAM

Üç akaryakıt ürünü arasında en yüksek artışın benzinde yaşanması bekleniyor. Mevcut düzenlemenin aynen uygulanması halinde benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 12,47 TL zam gelecek.

Artışın tamamının pompaya yansıması durumunda İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,40 TL olan benzinin litre fiyatı yaklaşık 92,87 TL'ye yükselecek.

Akaryakıtta bu gece fiyatlar değişiyor! 3 kalemde birden zam, Görsel 1

MOTORİNE 3,60 TL ZAM

Motorin fiyatlarında da aynı tarihten itibaren artış bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 3,60 TL zam öngörülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 93,50 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatı, artışın ardından yaklaşık 97,10 TL'ye çıkacak.

Akaryakıtta bu gece fiyatlar değişiyor! 3 kalemde birden zam, Görsel 2

LPG'YE 1,48 TL ZAM

Zam beklenen üçüncü ürün ise LPG oldu. LPG'nin litre fiyatında 1,48 TL'lik artış bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99 TL olan LPG'nin litre fiyatı, zammın tamamının yansıtılması halinde yaklaşık 36,47 TL'ye yükselecek.

Akaryakıtta bu gece fiyatlar değişiyor! 3 kalemde birden zam, Görsel 3

30 EYLÜL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL

Akaryakıtta bu gece fiyatlar değişiyor! 3 kalemde birden zam, Görsel 4

Ankara
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL

Akaryakıtta bu gece fiyatlar değişiyor! 3 kalemde birden zam, Görsel 5

İzmir
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL

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