Haziran 2023’te 13,43 TL seviyesinden halka arz edilen ve bir dönem yatırımcısına sunduğu yüksek primlerle dikkat çeken KTLEV, son haftalarda yaşanan yoğun satış baskısıyla halka arz fiyatının da altına gerilemişti.

Dün yüzde 9,93’lük kayıpla günü 9,61 TL seviyesinden tamamlayan hisse senetlerinde haftalık değer kaybı yüzde 46,73’e, aylık kayıp ise yüzde 86 seviyesine ulaşmıştı.

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SEANS AÇILIŞINDA YÜZDE 5,72'LİK YÜKSELİŞ

1 Ekim 2026 işlem gününe güçlü alımlarla başlayan KTLEV, açılış sonrasında en düşük 8,650 TL seviyesini gördükten sonra 10,540 TL seviyesine kadar yükseldi.

Hisse, saat 10:11 itibarıyla yüzde 5,72 artışla 10,160 TL seviyesinden işlem görürken işlem hacmi 1,03 milyar TL’ye ulaştı.

KİMLER ALIMA GELDİ?

Piyasadaki alış ağırlıklı seyrin arkasında kurumsal alımların belirleyici olduğu görüldü. İlk 5 alıcı kurum toplamda 10.508.496 lotluk alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı tarafında 8.463.946 lotluk satış gerçekleşti ve net alım 2.044.550 lot olarak kaydedildi.

Günün ilk saatlerinde gerçekleşen işlemlerde alım tarafında İş Yatırım (yüzde 32,48) ve Bank of America (yüzde 31,34) başı çekerken; satış tarafında ise Ak Yatırım (yüzde 17,99) ve HSBC (yüzde 16,38) ön sırada yer aldı.

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