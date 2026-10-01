Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde uygulanan Volatilitenin Önlenmesi Tedbir Sistemi (VBTS) ve menkul kıymet bazlı kısıtlamalar kapsamında, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) payları üzerindeki geçici tedbir süresi resmen doldu.

Borsa İstanbul tarafından ilan edilen menkul kıymet tedbir takvimine göre şirket paylarında bir süredir yürürlükte olan kısıtlamaların son uygulama tarihi 30 Eylül 2026 olarak kaydedilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Borsa İstanbul yönetimi tarafından yeni bir tedbir ya da mevcut kararların uzatılmasına yönelik herhangi bir duyuru yapılmamasıyla birlikte söz konusu kısıtlamalar bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdi.

İŞLEM KISITLAMALARI SONA ERDİ

Alınan karar doğrultusunda HATSN kodlu hisse senetleri, 1 Ekim 2026 Perşembe günkü seans başlangıcıyla birlikte menkul kıymet tedbir listesinden çıkarılarak serbest işlem esaslarına tabi tutulacak.

Bugün itibarıyla son bulan ve hisse üzerinden kaldırılan temel tedbir kararları şunlardır:

• Kredili İşlem Yasağı: Yatırımcılar, bugünden itibaren aracı kurumların belirlediği marjlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde HATSN paylarında yeniden kredili alım işlemi gerçekleştirebilecek.

• Açığa Satış Yasağı: Hisse üzerinde bir süredir uygulanan açığa satış kısıtlaması sona erdi. (Açığa satış işlemlerinin genel borsa düzenlemeleri kapsamındaki uygulanabilirliği çerçevesinde işlem görecek.)

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