Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerin bu tutarları kendi istekleriyle iade edebilmeleri amacıyla her fon için ayrı "İsteğe Bağlı İade Hesabı" açıldığını duyurdu. Borsada pay işlemlerinden elde edilen fahiş kârların iadesi için de "Genel Hisse İade Hesabı" oluşturuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Kurul, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına yeni hesaplar açıldığını bildirdi.

Düzenlemeyle, tasfiye kararından önce fon katılma paylarını satarak fahiş kazanç elde eden ve bu kazancı kendi isteğiyle ilgili fona geri vermek isteyenlere iade imkanı sağlandı.

HER FON İÇİN AYRI İADE HESABI AÇILDI

SPK açıklamasına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tasfiyeye alınan yatırım fonlarının her biri için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına ayrı ayrı "İsteğe Bağlı İade Hesapları" oluşturuldu.

Bu hesaplara yatırılacak tutarlar yalnızca paranın iade edildiği fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek. İade edilen paralar başka bir fon veya hesaba aktarılamayacak.

İADE EDİLEN PARALAR FON YATIRIMCILARINA ÖDENECEK

Hesaplarda toplanan tutarlar, ilgili fonun katılma payı sahiplerine tasfiye kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılacak.

Paralar bu amaçla tasfiye işlemlerini yürütmekle görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Türkiye İş Bankası AŞ'ye aktarılacak.

HİSSELER İÇİN DE "GENEL HİSSE İADE HESABI"

SPK ayrıca borsada işlem gören şirketlerin paylarının alım satımı ve benzeri işlemler sonucunda elde edilen fahiş kârların gönüllü olarak geri ödenebilmesi için de ayrı bir mekanizma oluşturdu.

Bu kapsamda Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldı.