Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) paylarına ilişkin aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

Gedik Yatırım, TUPRS için 501,00 TL hedef fiyatını ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korudu.

Hissenin 378,00 TL'lik son kapanış fiyatı dikkate alındığında, açıklanan hedef fiyat yaklaşık yüzde 32,53’lük bir prim potansiyeline işaret ediyor.

ULAŞIM YAKITI MARJLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yayınlanan raporda, Tüpraş’ın güncellenen yatırımcı sunumuna dikkat çekilerek, Eylül ayında ürün marjlarında dalgalı bir seyir izlense de genel kârlılığın güçlü seviyelerini koruduğu belirtildi.

• Dizel Marjı: Ağustos ayındaki 84,7 Dolar/varil seviyesinden Eylül’de sınırlı bir gerilemeyle 84,1 Dolar/varil oldu. Marj, hem Eylül 2025 seviyesi olan 26,6 Dolar/varil’in hem de 5 yıllık tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde kaldı.

• Jet Yakıtı Marjı: Ağustos’taki 67,8 Dolar/varilden 75,3 Dolar/varile yükselerek Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

• Benzin Marjı: Yaz sezonunun sona ermesiyle Ağustos’taki 46,6 Dolar/varil seviyesinden 43,5 Dolar/varile gerilese de geçen yılın aynı döneminin (21,8 Dolar/varil) iki katı seviyesinde seyretti.

• High Sulfur Fuel Oil (HSFO): Yüksek kükürtlü fuel oil marjı, Ağustos’taki −15,6 Dolar/varilden Eylül’de −30,9 Dolar/varile gerileyerek ayın en olumsuz gelişmesi oldu.

3. ÇEYREK BİLANÇO BEKLENTİLERİ OLUMLU

Raporda, 2026 yılı 3. çeyrek (3Ç26) ortalamalarının güçlü şirket kârlılığını desteklediği vurgulandı.

Ayrıca ham petrol fiyat farklarında Brent’e göre iskontonun Eylül ayında yaklaşık −7 dolar/varil seviyesine genişlemesi, şirkete daha elverişli bir hammadde maliyeti avantajı sağladı.

Gedik Yatırım analistleri, Tüpraş’ın ağır ürünleri yüksek katma değerli ulaşım yakıtlarına dönüştürme kapasitesinin, HSFO marjlarındaki zayıflığı kompanse ettiğini belirterek 3. çeyrekte güçlü finansal sonuçlar beklediklerini ifade etti.

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