Türkiye genelindeki 21,8 milyon abonenin yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 2,8 milyon haneyi doğrudan etkilemesi beklenen yeni sistemde, belirlenen tüketim limitlerinin üzerine çıkan aboneler devletin sunduğu fatura sübvansiyonundan mahrum kalacak.

Halihazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konut doğal gaz faturalarına yüzde 50’nin üzerinde sübvansiyon desteği sağlıyor.

Örneğin, maliyet bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL’si devlet tarafından karşılanırken vatandaşa 500 TL fatura yansıtılıyor. Ancak yeni sistemde kademe üst sınırını aşan abonelerde bu destek tamamen kalkacağı için faturalar yaklaşık iki katına çıkabilecek.

KADEMELİ TARİFE BİRİM FİYATLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Yeni düzenleme kapsamında geçerli olacak tarife ve metreküp fiyatları şu şekilde belirlendi:

• Kademe-1 (Normal Tüketim / Destekli Tarife): Çıplak metreküp fiyatı 10,62 TL olarak uygulanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) eklendiğinde faturalara yansıyacak nihai metreküp fiyatı 17,88 TL oluyor.



• Kademe-2 (Limit Aşımı Yapanlar): Belirlenen aylık iller arası tüketim limitini aşan aboneler, yalnızca sınırı geçen miktar için değil, o ayki tüm doğal gaz tüketimleri üzerinden yüksek Kademe-2 tarifesi ile faturalandırılacak.

• Şehit Aileleri ve Gaziler: Özel statüdeki bu grup için kademesiz ve destekli birim fiyat 5,31 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

EKİM AYI İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM LİMİTLERİ

Kademeli tarife sınırları, illerin geçmiş yıllardaki ortalama hava sıcaklıkları ve iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyor.

Ekim ayı için il bazında belirlenen aylık üst tüketim limitleri şu şekilde duyuruldu:

• Ankara: 76,86 m³

• Kütahya: 70,93 m³

• Erzurum: 62,83 m³

• Kars: 53,39 m³

• Hakkari: 45,19 m³

• İstanbul: 43,73 m³

• Rize: 34,18 m³

• Diyarbakır: 31,69 m³

• İzmir: 25,11 m³

• Antalya: 16,94 m³

Kış şartlarının ağırlaştığı kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında tüketim limitlerinin hava durumuna bağlı olarak yukarı çekilmesi ve böylece daha az sayıda hanenin yüksek tarifeye takılması planlanıyor.

MUAF TUTULAN GRUPLAR VE MERKEZİ SİSTEM UYARISI

Yeni kademeli doğal gaz sisteminde bazı kurum ve sektörler için istisnalar tanımlandı:

• Tam Muafiyet: İbadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları kademeli tarife uygulamasından tamamen muaf tutuluyor.

• Özel Destek: Şehit aileleri ve gaziler herhangi bir sınır kısıtlamasına tabi olmaksızın en düşük indirimli tarifeden faydalanıyor.

• Ticari Destek: Ekmek üreticileri üretim maliyetlerini korumak amacıyla düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesi kapsamında tutuluyor.

MERKEZİ SİSTEM BİNALARDA KRİTİK DETAY

Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başı tüketim hesabı, binanın toplam doğal gaz tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle elde ediliyor.

Bu durum, bina içerisindeki tek bir hanenin aşırı tüketim yapması halinde tüm binanın ortalamasını yükselterek diğer dairelerin de Kademe-2 üst limitine takılmasına yol açabiliyor.

Kaynak: Sabah