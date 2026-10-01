Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim itibarıyla yeni dönem başladı. Eşel mobil sisteminin sona ermesi ve ÖTV düzenlemesiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi. Benzine yaklaşık 4,15 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,48 TL artış yansıdı.

BENZİNE 4,15 TL ZAM GELDİ

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzinde normal şartlarda litre başına yaklaşık 12,47 TL'lik artış gündeme gelecekti. Ancak ÖTV'nin tek seferde eski seviyesine çıkarılması yerine kademeli geçiş uygulanmasına karar verildi.

Buna göre benzindeki ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,90 TL, kasım ayında 11,36 TL, aralık ayında ise 14,8277 TL olarak uygulanacak.

Kademeli geçiş nedeniyle 1 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarına yaklaşık 4,15 TL zam yansıdı.

MOTORİNE 3,60 TL ZAM

Motorinde kademeli ÖTV uygulamasına daha önce geçilmişti. Ekim ayıyla birlikte motorinden alınan ÖTV'nin 3 TL daha artması, yüzde 20 KDV ile birlikte pompa fiyatlarına yaklaşık 3,60 TL zam olarak yansıdı.

LPG'YE 1,48 TL ZAM GELDİ

LPG'de ise eşel mobil sistemi öncesindeki vergi düzenine dönüldü. Litre başına 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 11,3830 TL'ye yükseltildi.

Vergi değişikliğinin ardından LPG otogazın pompa fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış gerçekleşti.

1 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 36,44 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,40 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 35,85 TL

Ankara

Benzin: 85,50 TL

Motorin: 98,20 TL

LPG: 36,54 TL

İzmir

Benzin: 85,80 TL

Motorin: 98,50 TL

LPG: 36,44 TL