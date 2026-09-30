Google Haberler

Yunanistan’ın kuzeyinde yaşayanların, ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle daha ucuz benzin ve motorin almak için Bulgaristan’a geçtiği bildirildi.

Özellikle Serez, Drama ve Kilkis bölgelerinde yaşayan sürücülerin, Promahonas Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a düzenli olarak geçerek araçlarına yakıt aldığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı Yunanistan’a kıyasla yaklaşık 56 sent, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 33 sent daha düşük.

Akaryakıt pahalılaştı, ülke değiştirip depolarını dolduruyorlar!, Görsel 1

AKARYAKITTA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt piyasası temsilcilerinin, rafinerilerin yeni fiyatlandırmasının pompa fiyatlarında yaklaşık yüzde 2’lik ek artışa yol açabileceğini öngördüğü aktarıldı.

Yunanistan hükümetinin ise yüksek akaryakıt fiyatlarının etkilerini azaltmak amacıyla yeni destek önlemleri üzerinde çalıştığı, ancak söz konusu tedbirlerin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Ekonomim

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
54 yıllık dev şirket konkordato sonrası borsada saf dışı!54 yıllık dev şirket konkordato sonrası borsada saf dışı!
Fon soruşturmasında 5. dalga! 34 gözaltı, 26 hissede incelemeFon soruşturmasında 5. dalga! 34 gözaltı, 26 hissede inceleme

Google Haberler