Özellikle Serez, Drama ve Kilkis bölgelerinde yaşayan sürücülerin, Promahonas Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a düzenli olarak geçerek araçlarına yakıt aldığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı Yunanistan’a kıyasla yaklaşık 56 sent, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 33 sent daha düşük.

AKARYAKITTA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt piyasası temsilcilerinin, rafinerilerin yeni fiyatlandırmasının pompa fiyatlarında yaklaşık yüzde 2’lik ek artışa yol açabileceğini öngördüğü aktarıldı.

Yunanistan hükümetinin ise yüksek akaryakıt fiyatlarının etkilerini azaltmak amacıyla yeni destek önlemleri üzerinde çalıştığı, ancak söz konusu tedbirlerin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Ekonomim