İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Eylül ayında aylık bazda yüzde 2,11 yükseldi. Ağustos ayında aylık artış yüzde 1,66 seviyesindeydi.

Öte yandan perakende fiyatlarda yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 34,96 seviyesindeydi.

Böylece İstanbul’da aylık fiyat artışı bir önceki aya göre hızlanırken, yıllık enflasyon gerilemiş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 22,59 ile eğitim harcama grubunda gerçekleşti.

Eğitimin ardından harcama gruplarındaki aylık fiyat değişimleri şöyle oldu:

Ulaştırma: yüzde 4,60

Çeşitli Mal ve Hizmetler: yüzde 2,96

Lokanta ve Oteller: yüzde 2,42

Haberleşme: yüzde 2,24

Ev Eşyası: yüzde 1,93

Eğlence ve Kültür: yüzde 1,73

Konut: yüzde 1,69

Giyim ve Ayakkabı: yüzde 0,91

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: yüzde 0,14

Eylül ayında Alkollü İçecekler ve Tütün ile Sağlık harcama gruplarında ise herhangi bir fiyat değişimi görülmedi.