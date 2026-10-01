Şirket, Arch Lending ile yapılmış olan Bitcoin teminatlı kredi anlaşmasını tamamen kapattığını duyurdu.

Kredi borcunun tasfiyesi kapsamında teminat olarak tutulan 307 Bitcoin’in 267,3 adedi satılarak finansal yükümlülüklerin kapatılmasında kullanıldı. Satıştan elde edilen kaynakla:

• 21,89 milyon dolar kredi anaparası,

• 118.582 dolar birikmiş faiz,

• 440.122 dolar işlem ücreti tamamen ödendi.

Borç kapatma işleminin ardından teminatta kalan yaklaşık 39,6 Bitcoin ise PowerCompute’un şirket hesaplarına iade edildi.

PANİK SATIŞI DEĞİL, PLANLI UZLAŞMA

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışın bir teminat tamamlama çağrısı veya zorunlu tasfiye (likidasyon) sonucu gerçekleşmediğinin altı çizildi.

İşlemin, kredi sözleşmesinde önceden belirlenen 24 Eylül tarihli yenileme döneminde tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla planlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu hamleyle birlikte PowerCompute, 30 Haziran itibarıyla 19,4 milyon dolar seviyesinde bulunan teminatlı borç yükünü yaklaşık 1,25 milyon dolara kadar geriletti.

25 Eylül itibarıyla şirket bünyesinde yaklaşık 62 Bitcoin bulunduğu ve bu varlıkların 84.500 dolarlık birim fiyat üzerinden yaklaşık 5,2 milyon dolar değere sahip olduğu bildirildi.

YENİ DÖNEM: KALDIRAÇLI BİRİKİM YERİNE İŞLETME SERMAYESİ

PowerCompute yönetimi, bu adımla birlikte finansal stratejisinde köklü bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Şirket bundan böyle Bitcoin’i borçlanarak büyütülen kaldıraçlı bir hazine varlığı olarak tutmak yerine; ekipman tedariki, operasyonel giderler ve büyüme projeleri için işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyor.

Kurumsal şirketlerin Bitcoin bazlı borçlanma modelleri yükseliş dönemlerinde yüksek sermaye esnekliği sağlasa da piyasa dalgalanmalarında ek teminat gereksinimi ve borç servisi risklerini beraberinde getirebiliyor. PowerCompute’un adımı, sektördeki risk yönetim yaklaşımlarının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

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