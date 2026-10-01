Kripto para piyasalarında gözler küresel finans kuruluşlarının Bitcoin ve Ethereum tahminlerine çevrilirken Citigroup'tan yeni bir rapor geldi. Citi, piyasalardaki güçlü aktivite ve ETF girişlerindeki toparlanmayı gerekçe göstererek iki büyük kripto para için hedef fiyatlarını artırdı.

BITCOIN HEDEFİNİ 31 BİN DOLAR ARTIRDI

Citi'nin revizyonuyla Bitcoin için hedef fiyat yaklaşık yüzde 38 artırılmış oldu. Banka, kripto para piyasasındaki güçlü aktivitenin yanı sıra destekleyici makroekonomik görünümün de tahmin değişikliğinde etkili olduğunu belirtti.

Citi ayrıca finansal danışmanlar ve aracı kurumların Bitcoin'e yönelik portföy tahsislerini kademeli olarak artırmasını bekliyor.

Bu sürecin kripto para fonlarına yönelik girişleri daha yavaş ancak istikrarlı şekilde yeniden hızlandırabileceği öngörülüyor.

ETHEREUM İÇİN YENİ HEDEF 3.028 DOLAR

Bankanın yukarı yönlü revizyonu Ethereum'u da kapsadı.

Citi, Ethereum için daha önce 2.240 dolar olarak belirlediği 12 aylık hedef fiyatını 3.028 dolara çıkardı. Böylece Ethereum hedefinde de yaklaşık yüzde 35'lik artış yapıldı.

5 MİLYAR DOLARLIK PARA GİRİŞİ BEKLİYOR

Citi'nin kripto para piyasasına ilişkin beklentilerinde ETF'lere yönelik sermaye akımları önemli yer tutuyor.

Banka, önümüzdeki 12 aylık dönemde kripto varlıklara yaklaşık 5 milyar dolarlık net fon girişi gerçekleşmesini bekliyor.

Citi'ye göre ETF girişlerinin yeniden hız kazanması, makroekonomik koşullar ve kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisi önümüzdeki dönemde Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının seyrinde belirleyici unsurlar arasında olacak.