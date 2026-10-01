Fon soruşturması ve 131 yatırım fonunun tasfiye sürecinin damga vurduğu eylül ayında Borsa İstanbul sert satışlarla karşı karşıya kaldı. BIST 100 endeksi ayı yüzde 16,65 kayıpla tamamlarken, 607 hissenin yalnızca 22'si yatırımcısına pozitif getiri sağladı. Eylülün en çok kazandıran hissesi yüzde 37,24 yükselişle SKYMD oldu.

Ay boyunca 90 hissede kayıp yüzde 50'nin üzerine çıkarken, kazandıranlar tarafında ise yalnızca 10 hisse çift haneli getiri sağlayabildi.

EYLÜL AYININ KAZANDIRANI SKYMD OLDU

Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Şeker Yatırım Menkul Değerler (SKYMD) oldu. Hisse ayı 19,90 TL'den tamamlarken aylık getirisi yüzde 37,24 olarak gerçekleşti.

SKYMD'yi yüzde 33,81 yükselişle ENERY, yüzde 28,60 ile ETILR ve yüzde 22,73 ile HRKET takip etti.

Bu dört hisse aynı zamanda eylül ayında yüzde 20'nin üzerinde getiri sağlayabilen hisselerin tamamını oluşturdu. Beşinci sıradaki ISDMR'nin getirisi yüzde 14,17'de kaldı.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

30 Eylül 2026 kapanışı itibarıyla eylül ayını pozitif tamamlayan hisselerin tamamı şöyle;

Sıra Hisse 30 Eylül kapanış Eylül getirisi 1 SKYMD 19,90 TL +%37,24 2 ENERY 13,22 TL +%33,81 3 ETILR 7,24 TL +%28,60 4 HRKET 8,10 TL +%22,73 5 ISDMR 60,85 TL +%14,17 6 AHGAZ 43,30 TL +%14,01 7 KRTEK 6,00 TL +%13,64 8 GMTAS 49,36 TL +%13,00 9 TKFEN 231,40 TL +%10,56 10 HUNER 4,40 TL +%10,00 11 CELHA 26,98 TL +%9,85 12 FLAP 11,85 TL +%6,66 13 KRPLS 11,23 TL +%6,45 14 TUCLK 4,11 TL +%5,38 15 HALKB 44,10 TL +%4,55 16 BIMAS 418,50 TL +%3,83 17 CCOLA 77,45 TL +%2,99 18 VAKBN 32,26 TL +%1,64 19 LOGO 135,90 TL +%1,34 20 TCELL 96,10 TL +%1,10 21 TTKOM 51,55 TL +%0,88 22 MAVI 36,94 TL +%0,16

ÇİFT HANELİ GETİRİ SAĞLAYAN SADECE 10 HİSSE OLDU

Eylül ayında yükselmeyi başaran 22 hissenin yalnızca 10'u çift haneli getiri sağladı. SKYMD, ENERY, ETILR ve HRKET yüzde 20'nin üzerinde yükselirken; ISDMR, AHGAZ, KRTEK ve GMTAS yüzde 13-14 bandında değer kazandı.

TKFEN yüzde 10,56 ve HUNER yüzde 10 yükselerek çift haneli getiri sağlayan son iki hisse oldu. Listenin ikinci yarısında ise yükseliş oranları hızla geriledi.

Ayı artıda kapatan son hisse olan MAVI'nin getirisi yalnızca yüzde 0,16 oldu. Böylece eylül ayında pozitif bölgede kalabilmek bile Borsa İstanbul'daki hisselerin büyük bölümünden ayrışmak için yeterli hale geldi.

585 HİSSE DÜŞERKEN 22 HİSSE AYAKTA KALDI

Kazandıranlar listesinin kısalığı, eylül ayındaki satış dalgasının boyutunu da ortaya koydu. Borsadaki 607 hissenin yaklaşık yüzde 96'sı ayı ekside tamamladı. Üstelik 90 hissede aylık kayıp yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Bu tabloya karşılık en yüksek aylık kazanç yüzde 37,24'te kaldı. Eylül ayında bir tarafta yüzde 90'a yaklaşan kayıplar görülürken, yükselenler tarafında yalnızca dört hisse yüzde 20'nin üzerinde getiri sağlayabildi.