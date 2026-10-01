Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hektaş Ticaret Türk AŞ'nin (HEKTS) OYAK'a tahsisli olarak gerçekleştireceği sermaye artırımına ilişkin başvuruyu belirli şartlarla olumlu karşıladı. Sermaye artırımı, OYAK'ın şirkete ödediği 2,38 milyar TL'lik sermaye avansına karşılık yapılacak.

25 MİLYAR TL'LİK TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI

Karara göre Hektaş, 25 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 8,43 milyar TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini artıracak.

Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek paylar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

İşlem, OYAK tarafından Hektaş'a daha önce ödenen 2,38 milyar TL tutarındaki sermaye avansına karşılık gerçekleştirilecek.

PAY SATIŞ FİYATINDA 3,39 TL DETAYI

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların nominal tutarı, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

SPK, satış fiyatının belirlenmesine ilişkin önemli bir şart da getirdi.

Buna göre pay satış fiyatı, 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen toptan satış işleminde OYAK için uygulanan 3,39 TL ile ilgili prosedür kapsamında hesaplanacak baz fiyattan yüksek olanının altında olamayacak.

İHRAÇ BELGESİ FİYATA GÖRE DÜZELTİLECEK

Hektaş'ın Borsa İstanbul'a yapacağı başvurunun ardından tahsisli sermaye artırımında kullanılacak kesin pay satış fiyatı belirlenecek.

SPK kararına göre ihraç belgesi de Borsa İstanbul tarafından belirlenecek pay satış fiyatını içerecek şekilde güncellenecek.

Böylece sermaye artırımında kaç adet yeni pay ihraç edileceği, kesinleşecek satış fiyatına bağlı olarak ortaya çıkacak.