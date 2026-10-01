İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, işleme açılan temerrüt sıralarına ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Takasbank Pay Piyasası’nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak amacıyla MEGMT.TE ve VAKBN.TE pay sıralarında temerrüt alışı gerçekleştirilecek.

Temerrüt alışlarının takasının 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi. Yatırımcıların ilgili pay sıralarına satış emri girebileceği belirtildi.

İKİ İŞ GÜNÜ KURALI

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün kıymet temerrüdüne ilişkin 65. maddesine göre, Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin, temerrüdü takip eden 2 iş günü içinde piyasadan temin edilememesi halinde, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.

Açıklamada ayrıca, temerrüdün oluştuğu gün ile temerrüdün nakdi ödeme yoluyla sonlandırılacağı gündeki kıymet alacaklısı üyenin farklılaşabileceğine dikkat çekildi.

İlgili kıymetin iki iş günü içinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi halinde oluşabilecek takas süreçleri konusunda ilgililerin gerekli bilgileri edinmesi istendi.

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