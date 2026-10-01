BIST 100 endeksi, fon krizi sürecinde 14.500 puan seviyesinden 11.926 puana kadar geriledi. Endeksin haftalık bazda kaybı yüzde 6,98, aylık bazda kaybı ise yüzde 14,01 oldu.

Aynı saatlerde bankacılık endeksi XBANK yüzde 2,51 yükselişle 15.784 puandan, holding ve yatırım endeksi XHOLD ise yüzde 0,85 artışla 10.815 puandan işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 10 HİSSE

Hisse Fiyat (TL) Değişim A1YEN 1,65 %10,00 INFO 0,88 %10,00 SEYKM 2,97 %10,00 BALAT 48,02 %9,99 EUPWR 55,10 %9,98 TATEN 4,96 %9,98 AAGYO 9,48 %9,98 PASEU 31,12 %9,96 ARDYZ 61,80 %9,96 BETAE 60,75 %9,95

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