Bank of America (BofA), ASELSAN hisseleri için 575 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi açıkladı. Kurumun hedef fiyatı, 370 TL’lik son fiyata göre yüzde 55,40 prim potansiyeline işaret ediyor

Bank of America, 1 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde ASELSAN’ı araştırma kapsamına aldı ve hisse için hedef fiyatını 575 TL olarak belirledi.

BofA’nın ASELS için tavsiyesi “Al” olurken, raporda baz alınan 370 TL seviyesine göre hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 55,40 olarak hesaplandı.

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BofA’nın 575 TL’lik hedef fiyatı, ASELSAN için son dönemde açıklanan diğer kurum hedefleri arasında da üst seviyelerde yer alıyor.

ASELS hisseleri TSİ 15.49 itibarıyla yüzde 9,73'lük yükselişle 369,25 TL'den işlem gördü.

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