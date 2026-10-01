Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki işlemleri geçen hafta yön değiştirdi.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 409,9 milyon dolarlık satış yapıldı.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 109,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 116,9 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmişti.

19 HAZİRAN'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ HİSSE ALIMI

Geçen haftaki 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 19 Haziran'dan bu yana yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen en güçlü haftalık hisse alımı oldu.

Böylece bir önceki hafta satış tarafında bulunan yabancı yatırımcıların, hisse senedi piyasasında yeniden alıma geçtiği görüldü.

Tahvil piyasasında ise hisse tarafının aksine satış baskısı sürdü. Yabancıların tahvil satışı geçen hafta 409,9 milyon dolara ulaştı.