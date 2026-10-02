UBS, piyasaların Federal Rezerv’den (Fed) 2027 sonuna kadar yaklaşık dört faiz artırımı daha beklemesini "aşırı agresif" bir fiyatlama olarak nitelendirerek, dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngördü.

PİYASAYI SAKİNLEŞTİRECEK 3 ANA KATALİZÖR

UBS stratejistleri, zayıflayan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine ve olumlu ekonomik revizyonlara dikkat çekerek, tahvil piyasasında istikrarı yeniden sağlayabilecek üç kritik gelişmeyi sıraladı:

• Süregelen Dezenflasyon: Fiyat baskılarının kademeli olarak hafiflemeye devam etmesi.

• Hürmüz Boğazı ve Enerji Akışı: Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının normale dönmesi ve diplomatik adımların güç kazanmasıyla enerji kaynaklı enflasyon endişelerinin gerilemesi.

• Politika Yapıcıların Müdahalesi: Uzun vadeli tahvil getirilerini sınırlandırmak amacıyla likidite kurallarında düzenleme gibi yeni adımların devreye alınması.

HANGİ SEVİYELER KRİTİK?

Sabit getirili menkul kıymetleri mevcut seviyelerde "cazip" bir fırsat olarak değerlendiren UBS, tahvil yatırımcıları için koruma marjlarını da hesapladı.

Bankanın analizine göre faiz getirisinin fiyat düşüş kaynaklı zararları karşılayamaması için faiz oranlarında şu ölçekte sert sıçramalar yaşanması gerekiyor:

• 2 Yıllık Tahviller: 255 baz puan artış

• 5 Yıllık Tahviller: 110 baz puan artış

• 10 Yıllık Tahviller: 65 baz puan artış

UZUN VADELİ TAHVİLLERDE "YAPAY ZEKA" VE BÜTÇE AÇIĞI UYARISI

Short-term oynaklığın yüksek seyretmeye devam edeceğini öngören UBS, özellikle uzun vadeli tahvillerde temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD'deki yüksek bütçe açıkları ve yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek amacıyla artması beklenen kurumsal borçlanma ihraçları, uzun vadeli kağıtlar üzerinde baskı oluşturmaya devam eden ana riskler olarak gösterildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.