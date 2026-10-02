Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi ve petrol piyasalarındaki sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,22 TL indirim bekleniyor.

MOTORİNDE YENİ TABELA: LİTRE FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Cumartesi günü gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması beklenen 2,22 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

• İstanbul: 94,98 TL

• Ankara: 96,08 TL

• İzmir: 96,38 TL

• Doğu İlleri: 97,78 TL

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Motorin grubunda indirim geri sayımı başlarken, benzin grubunda 2 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından otogaz (LPG) litre fiyatına 4,76 TL’lik artış gece yarısı yansıtılmıştı.

Akaryakıt sektör yetkilileri; küresel ham petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak pompaya yansıyan nihai fiyatların güncellenmeye devam edeceğini vurguluyor.