ÖTV artışları ile birlikte son olarak bugün otogaza yapılan zammın ardından sürücüleri sevindirecek indirim haberi motorin grubundan geldi.
Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi ve petrol piyasalarındaki sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,22 TL indirim bekleniyor.
MOTORİNDE YENİ TABELA: LİTRE FİYATI KAÇ TL OLACAK?
Cumartesi günü gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması beklenen 2,22 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
• İstanbul: 94,98 TL
• Ankara: 96,08 TL
• İzmir: 96,38 TL
• Doğu İlleri: 97,78 TL
BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Motorin grubunda indirim geri sayımı başlarken, benzin grubunda 2 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından otogaz (LPG) litre fiyatına 4,76 TL’lik artış gece yarısı yansıtılmıştı.
Akaryakıt sektör yetkilileri; küresel ham petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak pompaya yansıyan nihai fiyatların güncellenmeye devam edeceğini vurguluyor.