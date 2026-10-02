ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, imzalanan yeni sözleşmenin detaylarına yer verildi. Açıklamaya göre anlaşma, Hava Savunma Sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

Sözleşmenin tarafları ve son kullanıcı ülkeye ilişkin detaylar gizlilik gereği açıklanmazken, satışın toplam büyüklüğünün uluslararası ölçekte oldukça kritik bir hacme ulaştığı vurgulandı.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ SÜRÜYOR

Küresel pazarlarda hava savunma teknolojilerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu anlaşma, ASELSAN’ın yurt dışı sipariş defterini ve döviz bazlı gelir ivmesini önemli ölçüde destekleyecek.

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