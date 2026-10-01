Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026-30 Eylül 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 21 Ekim 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor.

TAVHL'nin 9 aylık finansal sonuçları, şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki finansal performansına ilişkin verileri ortaya koyacak.

TAVHL hisseleri yazım sırasında yüzde 0,67’lik düşüş ile 259,5 TL’den işlem gördüç Haftalık bazda yüzde 6,03 değer kaybetti.

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