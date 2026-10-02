Halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştığı bildirimlerdeki en güçlü iş anlaşması haberleri savunma ve kara araçları üreticilerinden geldi:

• ASELSAN (ASELS): 1,1 milyar euro tutarında dev bir sözleşmeye imza atarak sipariş defterini güçlendirmeyi sürdürdü.

• OTOKAR (OTKAR): Yurt dışı pazarlarda konumunu pekiştirecek 1,5 milyar dolar değerinde devasa bir ihracat sözleşmesine imza attığını bildirdi.

STRATEJİK ADIMLAR: PGSUS’TAN AVRUPA HAMLESİ, LKMNH’DEN DEV SATIŞ

• Pegasus (PGSUS): Havacılık sektöründe kritik bir birleşmeyi tamamladı. Şirket, Smartwings Grubu’nun tamamını 142,3 milyon euro bedelle bünyesine kattığını duyurdu.

• Lokman Hekim (LKMNH): Sağlık alanında dikkat çeken bir varlık satışına gitti ve Lokman Hekim Tıp Merkezi paylarını 35 milyon dolar karşılığında devretti.

• SASA Polyester (SASA): Eylül 2026 döneminde satışlarını %45 artırarak 173 milyon dolarlık ciro elde etti. Bu gelirin 51 milyon doları doğrudan ihracattan sağlandı.

MİLYONLUK İŞ SÖZLEŞMELERİ VE YATIRIM KARARLARI

• Kardemir Grubu (KRDMA, KRDMB, KRDMD): Yeşil enerji dönüşümü kapsamında toplam 92,5 MWe AC / 120,5 MWp DC kapasiteli dev bir GES yatırımı planladığını açıkladı. Projenin toplam harcama bütçesi 4,0 milyar TL olarak öngörüldü.

• ALFAS: 15,2 milyon dolar tutarında yeni iş aldığını duyurdu.

• INTET: Bağlı ortaklığıyla birlikte FNS Otoyol projesi kapsamında 11,8 milyon euro tutarında avans ödemesi aldı.

• QUAGR & CGCAM: QUAGR 2,0 milyon dolarlık yeni iş alırken, CGCAM 41,7 milyon TL’lik yeni sipariş bağladığını bildirdi.

SERMAYE PİYASALARI VE ŞİRKETLERDEN HİSSEDAR DOSTU ADIMLAR

Şirketlerin hisse performanslarını desteklemek ve kaynaklarını verimli kullanmak adına aldığı geri alım kararları öne çıktı:

• AKHAN: Pay geri alımı için 100 milyon TL kaynak ayırarak 4 milyon adet paya kadar alım programı başlattı.

• KZGYO: 7 milyon adet hisse için 150 milyon TL’lik geri alım fonu tahsis etti.

• SANKO & KARTN: Her iki şirket de 100 milyon TL üzeri kaynaklarla geri alım süreçlerini başlattıklarını beyan etti. (SANKO 150 milyon TL / 7,5 milyon pay; KARTN 100 milyon TL / 1 milyon pay).

• BMSCH: Mevcut geri alım programındaki bütçesini güncelleyerek 100 milyon TL’ye çıkardı.

KREDİ NOTLARI, DERECELENDİRMELER VE SEKTÖREL RİSKLER

• VESTEL (VESTL): Moody's, şirketin uzun vadeli CFR kredi notunu Caa3 seviyesinden Ca seviyesine revize etti.

• IZENR: JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu BBB(tr)’den BBB-(tr)’ye düşürdü.

• PENTA & KLNMA: PENTA’nın notu JCR tarafından teyit edilirken, Kalkınma Bankası’nın (KLNMA) kredi notu Fitch tarafından korundu.

• ANELE: Anelmep'in üstlendiği Lusail Plaza Towers projesinde işveren taraf, ICC Uluslararası Tahkim Divanı nezdinde tahkim süreci başlattı.

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