Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre şirket, 1 Ekim 2026 tarihinde 63,445 TL ağırlıklı ortalama fiyatla toplam 211.586 adet nominal pay geri aldı.

Söz konusu işlemlerin toplam tutarı 13.424.125,50 TL olarak gerçekleşti.

GERİ ALINAN PAYLARIN ORANI

Gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket tarafından geri alınan payların toplam nominal değeri 211.586 TL’ye ulaşırken, bu payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,16927 seviyesine çıktı.

Geri alım işleminin, şirket tarafından 28 Eylül 2026 tarihinde kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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