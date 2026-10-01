Fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık işlemlerinin ardından Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Kartepe ve Mesut Altan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi, Tuğba Tuğtekin hakkında ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk kararı verildi.
Şüpheliler hakkında nihai kararın sulh ceza hakimliği tarafından verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi