Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda İş Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 41 milyon 333 bin 818 lot eksi olarak gerçekleşti.

İş Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında ISCTR, SASA ve PSGYO öne çıkarken, satış tarafında BTCIM ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet ISCTR 21.115.875 %8,92 12,475 TL SASA 12.236.656 %5,17 2,006 TL PSGYO 10.956.279 %4,63 1,656 TL KTLEV 8.127.852 %3,44 9,987 TL EREGL 5.236.873 %2,21 36,252 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet BTCIM -18.258.326 %7,05 1,984 TL ICIOKV -10.236.886 %3,95 0,01 TL GAIKXV -7.200.000 %2,78 0,02 TL INFO -6.647.129 %2,57 0,8 TL MARMR -6.124.679 %2,37 1,415 TL

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