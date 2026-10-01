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İş Yatırım bugün satışa geçti. Aracı kurumun elden çıkardığı hisseler belli oldu. BTCIM listenin zirvesine yerleşti.

Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda İş Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 41 milyon 333 bin 818 lot eksi olarak gerçekleşti.

İş Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında ISCTR, SASA ve PSGYO öne çıkarken, satış tarafında BTCIM ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
ISCTR 21.115.875 %8,92 12,475 TL
SASA 12.236.656 %5,17 2,006 TL
PSGYO 10.956.279 %4,63 1,656 TL
KTLEV 8.127.852 %3,44 9,987 TL
EREGL 5.236.873 %2,21 36,252 TL

İş Yatırım’da satış baskısı! Elden çıkarılan hisseler belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
BTCIM -18.258.326 %7,05 1,984 TL
ICIOKV -10.236.886 %3,95 0,01 TL
GAIKXV -7.200.000 %2,78 0,02 TL
INFO -6.647.129 %2,57 0,8 TL
MARMR -6.124.679 %2,37 1,415 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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