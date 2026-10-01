İş Yatırım bugün satışa geçti. Aracı kurumun elden çıkardığı hisseler belli oldu. BTCIM listenin zirvesine yerleşti.
Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda İş Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 41 milyon 333 bin 818 lot eksi olarak gerçekleşti.
İş Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında ISCTR, SASA ve PSGYO öne çıkarken, satış tarafında BTCIM ilk sırada yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|ISCTR
|21.115.875
|%8,92
|12,475 TL
|SASA
|12.236.656
|%5,17
|2,006 TL
|PSGYO
|10.956.279
|%4,63
|1,656 TL
|KTLEV
|8.127.852
|%3,44
|9,987 TL
|EREGL
|5.236.873
|%2,21
|36,252 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|BTCIM
|-18.258.326
|%7,05
|1,984 TL
|ICIOKV
|-10.236.886
|%3,95
|0,01 TL
|GAIKXV
|-7.200.000
|%2,78
|0,02 TL
|INFO
|-6.647.129
|%2,57
|0,8 TL
|MARMR
|-6.124.679
|%2,37
|1,415 TL
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