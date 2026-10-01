Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce tedbir kararı alınan Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) ve Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) hisselerinde uygulanan tedbirlerin süresi doluyor.

Her iki hissede de kredili işlem yasağı bulunuyor.

Söz konusu tedbirlerin, 2 Ekim Cuma günü seans sonunda sona ermesi ve yeni bir tedbir kararı alınmaması halinde hisselerin 5 Ekim Pazartesi günü tedbirsiz şekilde işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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