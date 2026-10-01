Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda AK Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net hacmi 1 milyar 746 milyon 427 bin 975 lot eksi olarak gerçekleşti.

AK Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında SASA öne çıkarken, satış tarafında AKBNK ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet SASA 18.189.989 %16,52 1,88 TL TUKAS 6.063.501 %5,51 1,917 TL BSOKE 4.158.529 %3,78 6,543 TL FONET 3.103.571 %2,82 4,254 TL TURSG 2.995.857 %2,72 5,632 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet AKBNK -16.718.207 %10,67 67,677 TL BTCIM -13.376.997 %8,53 1,977 TL ATAHJ -7.560.945 %4,82 0,06 TL ATAHRV -5.679.681 %3,62 0,158 TL KTLEV -5.505.392 %3,51 9,455 TL

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