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Ak Yatırım'ın en çok satış yaptığı hisseler belli oldu. Milyarlık satış yapan kurum AKBNK hissesini elden çıkardı.

Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda AK Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net hacmi 1 milyar 746 milyon 427 bin 975 lot eksi olarak gerçekleşti.

AK Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında SASA öne çıkarken, satış tarafında AKBNK ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
SASA 18.189.989 %16,52 1,88 TL
TUKAS 6.063.501 %5,51 1,917 TL
BSOKE 4.158.529 %3,78 6,543 TL
FONET 3.103.571 %2,82 4,254 TL
TURSG 2.995.857 %2,72 5,632 TL

AK Yatırım hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
AKBNK -16.718.207 %10,67 67,677 TL
BTCIM -13.376.997 %8,53 1,977 TL
ATAHJ -7.560.945 %4,82 0,06 TL
ATAHRV -5.679.681 %3,62 0,158 TL
KTLEV -5.505.392 %3,51 9,455 TL

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