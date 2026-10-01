Ak Yatırım'ın en çok satış yaptığı hisseler belli oldu. Milyarlık satış yapan kurum AKBNK hissesini elden çıkardı.
Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda AK Yatırım’ın en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net hacmi 1 milyar 746 milyon 427 bin 975 lot eksi olarak gerçekleşti.
AK Yatırım’ın gün sonu işlemlerinde alım tarafında SASA öne çıkarken, satış tarafında AKBNK ilk sırada yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|SASA
|18.189.989
|%16,52
|1,88 TL
|TUKAS
|6.063.501
|%5,51
|1,917 TL
|BSOKE
|4.158.529
|%3,78
|6,543 TL
|FONET
|3.103.571
|%2,82
|4,254 TL
|TURSG
|2.995.857
|%2,72
|5,632 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|AKBNK
|-16.718.207
|%10,67
|67,677 TL
|BTCIM
|-13.376.997
|%8,53
|1,977 TL
|ATAHJ
|-7.560.945
|%4,82
|0,06 TL
|ATAHRV
|-5.679.681
|%3,62
|0,158 TL
|KTLEV
|-5.505.392
|%3,51
|9,455 TL
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