Borsa İstanbul'da 1 Ekim 2026'da 35 şirket pay geri alımı yaptı. CANTE, TUKAS, BERA, KLRHO ve GOLDA yüksek miktarlı alımlarla öne çıktı.
Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri sürüyor. 1 Ekim 2026 tarihinde KAP'a gönderilen bildirimlere göre toplam 35 şirket geri alım gerçekleştirdi.
Günün en yüksek miktarlı işlemi Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) tarafından yapıldı. Şirket 6 milyon 984 bin 999 lot pay geri aldı.
CANTE'yi 3 milyon lotla Tukaş Gıda (TUKAS), 2 milyon 444 bin 854 lotla Bera Holding (BERA) ve 2 milyon 420 bin lotla Kiler Holding (KLRHO) takip etti.
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise birden fazla payda işlem yaptı. Şirket, 2 milyon 300 bin TRALT, **470 bin TRMET
ve 213 bin 500 TRENJ** payını geri aldı.
1 EKİM 2026'DA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan pay
|Çan2 Termik A.Ş.
|CANTE
|6.984.999 lot
|DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
|DAPGM
|1.000.000 lot
|Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|KONKA
|1.100.000 lot
|Bera Holding A.Ş.
|BERA
|2.444.854 lot
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
|TATEN
|834.671 lot
|Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|GOLDA
|2.000.000 lot
|Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|TKNKA
|211.586 lot
|Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|LXGYO
|481.521 lot
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|OSMEN
|48.313 lot
|Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
|EKOS
|150.000 lot
|Kiler Holding A.Ş.
|KLRHO
|2.420.000 lot
|Koç Metalurji A.Ş.
|KOCMT
|1.000.000 lot
|Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|BLCYT
|1.100.919 lot
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.
|OYLUM
|100.000 lot
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş.
|TRALT
|2.300.000 TRALT, 470.000 TRMET, 213.500 TRENJ
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|LMKDC
|100.000 lot
|Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|TUKAS
|3.000.000 lot
|DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.
|DCTTR
|99.300 lot
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.
|EKDMR
|140.000 lot
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|GEDIK
|304.902 lot
|Masfen Enerji A.Ş.
|MASFN
|276.428 lot
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
|DERHL
|200.000 lot
|Enerya Enerji A.Ş.
|ENERY
|182.509 lot
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
|AHGAZ
|152.553 lot
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|GENIL
|400.000 lot
|Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|CGCAM
|223.144 lot
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|AKFGY
|1.041.480 lot
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|TUREX
|1.618.481 lot
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|EGEGY
|105.000 lot
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
|LKMNH
|19.552 lot
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|KRVGD
|500.000 lot
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|PCILT
|48.164 lot
|Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
|ARMGD
|600.000 lot
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER
|350.000 lot
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|DAGI
|200.000 lot
EN YÜKSEK GERİ ALIM CANTE'DE
1 Ekim'deki işlemlerde adet bazında CANTE 6 milyon 984 bin 999 lotla ilk sırada yer aldı. TUKAS 3 milyon lot, BERA 2 milyon 444 bin 854 lot, KLRHO 2 milyon 420 bin lot ve GOLDA 2 milyon lot geri alımla öne çıkan diğer şirketler oldu.
Şirketlerin pay geri alım işlemlerine ilişkin ayrıntılar KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.
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