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Borsa İstanbul'da 1 Ekim 2026'da 35 şirket pay geri alımı yaptı. CANTE, TUKAS, BERA, KLRHO ve GOLDA yüksek miktarlı alımlarla öne çıktı.

Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri sürüyor. 1 Ekim 2026 tarihinde KAP'a gönderilen bildirimlere göre toplam 35 şirket geri alım gerçekleştirdi.

Günün en yüksek miktarlı işlemi Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) tarafından yapıldı. Şirket 6 milyon 984 bin 999 lot pay geri aldı.

CANTE'yi 3 milyon lotla Tukaş Gıda (TUKAS), 2 milyon 444 bin 854 lotla Bera Holding (BERA) ve 2 milyon 420 bin lotla Kiler Holding (KLRHO) takip etti.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise birden fazla payda işlem yaptı. Şirket, 2 milyon 300 bin TRALT, **470 bin TRMET

ve 213 bin 500 TRENJ** payını geri aldı.

Borsa İstanbul'da 40 şirketten geri alım hamlesi! Borsa İstanbul'da 40 şirketten geri alım hamlesi!

1 EKİM 2026'DA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan pay
Çan2 Termik A.Ş. CANTE 6.984.999 lot
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. DAPGM 1.000.000 lot
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. KONKA 1.100.000 lot
Bera Holding A.Ş. BERA 2.444.854 lot
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. TATEN 834.671 lot
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOLDA 2.000.000 lot
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TKNKA 211.586 lot
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. LXGYO 481.521 lot
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN 48.313 lot
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. EKOS 150.000 lot
Kiler Holding A.Ş. KLRHO 2.420.000 lot
Koç Metalurji A.Ş. KOCMT 1.000.000 lot
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. BLCYT 1.100.919 lot
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. OYLUM 100.000 lot
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. TRALT 2.300.000 TRALT, 470.000 TRMET, 213.500 TRENJ
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LMKDC 100.000 lot
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TUKAS 3.000.000 lot
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. DCTTR 99.300 lot
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. EKDMR 140.000 lot
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK 304.902 lot
Masfen Enerji A.Ş. MASFN 276.428 lot
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. DERHL 200.000 lot
Enerya Enerji A.Ş. ENERY 182.509 lot
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ 152.553 lot
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. GENIL 400.000 lot
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. CGCAM 223.144 lot
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKFGY 1.041.480 lot
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. TUREX 1.618.481 lot
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EGEGY 105.000 lot
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. LKMNH 19.552 lot
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. KRVGD 500.000 lot
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PCILT 48.164 lot
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ARMGD 600.000 lot
LDR Turizm A.Ş. LIDER 350.000 lot
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DAGI 200.000 lot

EN YÜKSEK GERİ ALIM CANTE'DE

1 Ekim'deki işlemlerde adet bazında CANTE 6 milyon 984 bin 999 lotla ilk sırada yer aldı. TUKAS 3 milyon lot, BERA 2 milyon 444 bin 854 lot, KLRHO 2 milyon 420 bin lot ve GOLDA 2 milyon lot geri alımla öne çıkan diğer şirketler oldu.

Şirketlerin pay geri alım işlemlerine ilişkin ayrıntılar KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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