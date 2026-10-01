Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri sürüyor. 1 Ekim 2026 tarihinde KAP'a gönderilen bildirimlere göre toplam 35 şirket geri alım gerçekleştirdi.

Günün en yüksek miktarlı işlemi Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) tarafından yapıldı. Şirket 6 milyon 984 bin 999 lot pay geri aldı.

CANTE'yi 3 milyon lotla Tukaş Gıda (TUKAS), 2 milyon 444 bin 854 lotla Bera Holding (BERA) ve 2 milyon 420 bin lotla Kiler Holding (KLRHO) takip etti.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ise birden fazla payda işlem yaptı. Şirket, 2 milyon 300 bin TRALT, **470 bin TRMET

ve 213 bin 500 TRENJ** payını geri aldı.

1 EKİM 2026'DA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan pay Çan2 Termik A.Ş. CANTE 6.984.999 lot DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. DAPGM 1.000.000 lot Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. KONKA 1.100.000 lot Bera Holding A.Ş. BERA 2.444.854 lot Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. TATEN 834.671 lot Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOLDA 2.000.000 lot Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TKNKA 211.586 lot Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. LXGYO 481.521 lot Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN 48.313 lot Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. EKOS 150.000 lot Kiler Holding A.Ş. KLRHO 2.420.000 lot Koç Metalurji A.Ş. KOCMT 1.000.000 lot Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. BLCYT 1.100.919 lot Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. OYLUM 100.000 lot Türk Altın İşletmeleri A.Ş. TRALT 2.300.000 TRALT, 470.000 TRMET, 213.500 TRENJ Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LMKDC 100.000 lot Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TUKAS 3.000.000 lot DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. DCTTR 99.300 lot Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. EKDMR 140.000 lot Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK 304.902 lot Masfen Enerji A.Ş. MASFN 276.428 lot Derlüks Yatırım Holding A.Ş. DERHL 200.000 lot Enerya Enerji A.Ş. ENERY 182.509 lot Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ 152.553 lot Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. GENIL 400.000 lot Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. CGCAM 223.144 lot Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKFGY 1.041.480 lot Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. TUREX 1.618.481 lot Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EGEGY 105.000 lot Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. LKMNH 19.552 lot Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. KRVGD 500.000 lot PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PCILT 48.164 lot Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ARMGD 600.000 lot LDR Turizm A.Ş. LIDER 350.000 lot Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DAGI 200.000 lot

EN YÜKSEK GERİ ALIM CANTE'DE

1 Ekim'deki işlemlerde adet bazında CANTE 6 milyon 984 bin 999 lotla ilk sırada yer aldı. TUKAS 3 milyon lot, BERA 2 milyon 444 bin 854 lot, KLRHO 2 milyon 420 bin lot ve GOLDA 2 milyon lot geri alımla öne çıkan diğer şirketler oldu.

Şirketlerin pay geri alım işlemlerine ilişkin ayrıntılar KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

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