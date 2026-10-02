6 Ekim Salı günü görüşülecek teklif, 2017 yılında mahkeme kararıyla Türkiye'deki yerli pazar faaliyetleri durdurulan Booking.com’un yasal bir çerçevede pazara dönüşünün önünü açarken; platformlara ağır mali ve hukuki sorumluluklar getiriyor.

5 MİLYON TL BEDELLE 2 YILLIK İZİN BELGESİ ŞARTI

Yeni yasa teklifine göre yabancı platformların Türkiye'de hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alması zorunlu hale gelecek.

• Belge Ücreti: İki yıl geçerli olacak izin belgesinin ilk bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına çıkarma veya yarısına kadar indirme yetkisine sahip olacak.

• Temsilci ve Vergi Şartı: İzin belgesi alabilmek için platformların Dijital Hizmet Vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye’de resmi bir tebligat adresi göstermesi ve yerel bir temsilci ataması şart koşulacak.

KOMİSYONA "YÜZDE 17" TAVANI VE TÜRK HUKUKU ŞARTI

Platformların konaklama tesislerinden aldığı komisyon oranlarına da kısıtlama getiriliyor. Teklife göre platformların, sundukları hizmet karşılığında alacakları tutar veya komisyon —adı her ne olursa olsun— KDV hariç satış bedelinin yüzde 17'sini geçemeyecek.

Bunun yanı sıra:

• Platformlar doğrudan turizm belgeli tesislerin ve uçak biletlerinin elektronik ticaretini yapabilecek ancak diğer seyahat hizmetlerini yetkili acenteler üzerinden sunacak.

• Yaşanacak tüm hukuki uyuşmazlıklarda Türk hukuku geçerli olacak ve Türk mahkemeleri yetkili kılınacak.

• Yabancı platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) Dijital Hizmet Vergisi matrahı üzerinden turizm payı ödeyecek.

KURALA UYMAYANA "ERİŞİM ENGELİ" GELİYOR

Bakanlıktan izin belgesi almadan faaliyet gösteren, belgesi iptal edilen veya süresi dolan platformlar hakkında hızla erişim engeli (bant daraltma/kapatma) kararı verilebilecek.

İzin belgesi iptal edilen platformların ise en az 6 ay boyunca yeni belge başvurusunda bulunması engellenecek.