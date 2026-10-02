Eylül ayında yüzde 6,6 oranında değer kaybederek hazirandan bu yana en kötü aylık performansını sergileyen spot altın, Asya seansında 4.161,67 dolar civarında işlem gördü.

Buna karşın ABD merkezli altın ETF'leri, ağustos ayındaki 7,9 milyar dolarlık rekor girişin ardından eylül ayında da 3,8 milyar dolarlık net giriş kaydetti.

Veriler, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına yönelmeye devam ettiğini ancak kısa vadeli spekülatif fonların piyasadan çekildiğini gösteriyor.

Morgan Stanley Metal ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, Federal Rezerv’in (Fed) sıkılaşma döngüsüne rağmen ETF talebinin dirençli kaldığını belirtti.

Gower, özellikle Çin Merkez Bankası öncülüğündeki kamu alımlarının desteğiyle 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir taban oluşturduğunu ifade etti.

SATIŞ BASKISININ ARKASINDA ALGORİTMALAR VAR

Fiyatların yukarı gidememesinin temel nedenlerinden biri teknikte yaşanan bozulma.

Yaz aylarındaki yükselişte pozisyon açan momentum ve algoritma odaklı fonlar, teknik seviyelerin kırılmasıyla birlikte pozisyon kapatmaya veya satışa geçmeye başladı.

Diğer yandan, makro taraftaki gelişmeler altının üzerindeki baskıyı artırıyor:

• Yüksek Tahvil Getirileri: ABD Hazine tahvili getirilerinin son yılların zirvesine yakın seyretmesi, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor.

• Güçlü Dolar: Dolar endeksinin iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, yabancı para birimiyle altın alan yatırımcılar için maliyetleri artırıyor.

• Petrol ve Enflasyon Çıkmazı: Brent petrolün Eylül genelinde yüzde 14 değer kazanarak 98 dolar seviyelerine yaklaşması, enflasyon endişelerini diri tutuyor. Enflasyon riski normalde altını desteklese de, bu durum aynı zamanda tahvil getirilerinin yüksek kalmasına yol açarak altının kazançlarını sınırlıyor.

FED BEKLENTİLERİ YUMUŞASA DA YETERLİ OLMADI

ABD’de açıklanan son verilerde çekirdek PCE enflasyonunun beklentilerin altında kalması (yüzde 0,2 artış), piyasaların ekim ayındaki olası bir Fed faiz artırımı beklentisini yüzde 70’in üzerinden yüzde 38 seviyelerine düşürmesini sağladı. Ancak bu gevşeme dahi altın piyasasına beklenen ivmeyi kazandıramadı.

OCBC Group Research uzmanları, mevcut toparlanma çabalarını "yetersiz" olarak nitelendirirken; tahvil getirileri ve enerji fiyatları yüksek kaldığı sürece yalnızca enflasyondaki düşüşün altın için yeterli bir yakıt olamayacağını vurguluyor.

Piyasa uzmanları, altının kısa vadeli Fed kararlarından ziyade tahvil piyasasının uzun vadeli seyrine odaklandığına ve önümüzdeki dönemde ana mücadelenin altın ile tahvil getirileri arasında geçeceğine dikkat çekiyor.

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