Altın, hazirandan bu yana en kötü aylık performansını kaydederken yatırımcıların gözü düşüşün ne kadar süreceğine çevrildi. WisdomTree, önümüzdeki 12 ay içinde altının 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü.

Altın fiyatları Haziran'dan bu yana en kötü aylık performansını geride bırakırken, kayıp yüzde 10'a yaklaştı. Ons altın 4.167 dolar, gram altın ise 6.584 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın 5 bin dolar seviyesine ulaşır ve dolar/TL 49,02 seviyesinde kalırsa, teorik hesaplamaya göre gram altının fiyatı yaklaşık 7.880 TL seviyesine yükselebilir. Bu seviyede mevcut 6.584 TL'lik gram altın fiyatına göre yaklaşık yüzde 19,7'lik artış potansiyeli oluşuyor.

WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, yüksek faizler ve tahvil getirilerinin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Buna karşın Shah, yatırımcıların daha uzun vadeli yükseliş dinamiklerini gözden kaçırdığını ifade etti.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Shah, altının yılın geri kalanında ons başına 4 bin doların üzerinde kalmasını beklediğini, önümüzdeki 12 ayda ise fiyatların 5 bin dolar seviyesinin biraz altına ulaşabileceğini söyledi.

Shah'a göre orta vadede altın açısından öne çıkan unsurlar arasında kalıcı enflasyon baskıları ve artan kamu borçları bulunuyor.

Merkez bankalarının faiz artırımlarıyla talebi baskılayabileceğini belirten Shah, jeopolitik gelişmeler veya hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan arz şoklarının para politikasıyla ortadan kaldırılamayacağını ve bunun enflasyon baskılarının devam etmesine yol açabileceğini ifade etti.

Shah, küresel ölçekte artan kamu borçlarına da dikkat çekerek yatırımcıların kısa vadeli faiz artışlarının altın üzerindeki olumsuz etkisine fazla odaklandığını, borç sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin ise yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Yüksek tahvil getirilerinin kısa vadede altın için olumsuz olduğunu belirten Shah, orta vadede ise aynı dinamiklerin kıymetli metal açısından güçlü bir yükseliş ortamı oluşturabileceğini değerlendirdi.

Önümüzdeki dönemde enflasyonun yavaşlamasıyla tahvil getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflamasının altını destekleyebileceğini belirten Shah, tahvil piyasasındaki baskının devam etmesi halinde ise altın fiyatlarının daha yatay bir seyir izleyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dünya