Altın fiyatlarında dengeler değişiyor. Ons altın kritik 4 bin 230 dolar seviyesinin altına gerileyerek 4 bin 177 doları gördü. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar altındaki satış baskısını artırırken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının şimdiye kadarki "en zorlu sınavlarından" biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarında düşüş devam ederken ons altın 4 bin 200 dolar seviyesinin altına geriledi. Gram altın ise 6 bin 575 lira seviyesinden işlem görüyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre 4 bin 230 dolar seviyesinin aşağı kırılması, teknik satışların da devreye girmesine neden oldu.

Hansen, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin altın üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Çin'de 7 günlük "Altın Hafta" tatili öncesinde yatırımcıların kâr satışlarının da satış baskısını artırabileceği belirtildi.

ALTINDA FAİZ BASKISI ARTIYOR

Altının karşı karşıya olduğu en önemli baskılardan biri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş. ABD 10 yıllık reel tahvil getirisi yüzde 2,85 seviyesine çıkarak son 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırıyor. Piyasalarda gelecek yıl nisan ayına kadar Fed'den 25 baz puanlık üç faiz artışı daha fiyatlanırken, yüksek tahvil getirileri altın üzerindeki kısa vadeli baskıyı artıran unsurlar arasında bulunuyor.

ETF'LER KRİTİK ÖNEMDE

Hansen, yükselen reel getirilere rağmen altın ETF'lerindeki varlıkların artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle altının kısa vadeli görünümü açısından ETF'lere yönelik yatırımcı talebinin devam edip etmeyeceği önem taşıyor.

Hansen'e göre yüksek tahvil getirileri kısa vadede altın için baskı oluştururken, artan borçlanma maliyetleri ve kamu borçları üzerindeki baskı uzun vadede altına yönelik talebi destekleyebilir.

NAKİT İHTİYACI ALTINI DA BASKILAYABİLİR

Piyasalarda nakit sıkışıklığının artması ise altın açısından farklı bir risk oluşturuyor. Yatırımcıların teminat çağrıları veya diğer likidite ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca nakde çevrilebilen altın gibi varlıklarını satması, kısa vadede fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Hansen, yüksek reel getirilerin ve 4 bin 230 dolar seviyesinin altındaki teknik kırılmanın altının dayanıklılığı açısından önemli bir sınama yarattığına dikkat çekiyor.

KURUMLARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Altındaki son düşüşe rağmen büyük finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri 4 bin 150 ile 5 bin dolar arasında değişiyor.

ING 4 bin 150 dolar, OCBC 4 bin 360 dolar, Morgan Stanley 4 bin 450 dolar seviyesini öngörürken, Standard Chartered ve Goldman Sachs 4 bin 650 dolar tahmininde bulunuyor. Citi'nin kısa vadeli beklentisi 4 bin 800 dolar seviyesinde bulunurken, Amundi, Natixis ve Deutsche Bank'ın tahminleri 5 bin dolar seviyesine işaret ediyor.

Kaynak: Dünya

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