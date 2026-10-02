Yatırımcılar ve düğün mevsiminde birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.

Ons altının uluslararası piyasalarda 4.170 dolar barajının hemen üzerinde hareket etmesi, iç piyasada gram ve ziynet altın türlerinde dar bantta bir fiyatlamayı beraberinde getirdi.

Anlık döviz kuru hareketleri ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler altın fiyatlarındaki yön arayışında belirleyici olmaya devam ediyor.

Piyasaları takip eden uzmanlar, gün içerisinde açıklanacak makroekonomik veriler doğrultusunda fiyatlarda anlık dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören temel altın kalemlerinde satış rakamları şu şekilde öne çıkıyor:

• Ons Altın: 4.173,13 dolar

• Gram Altın: 6.596,07 TL

• Çeyrek Altın: 10.832,00 TL

• Yarım Altın: 21.660,00 TL

• Tam Altın: 42.859,02 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.194,00 TL

• Gremse Altın: 107.476,22 TL