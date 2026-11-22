Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatlarının gerilemesi yatırımcıların dikkatini çekerken İsviçreli yatırım bankası UBS'den yeni bir tahmin geldi. Çin ekonomisindeki talep zayıflığına ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklere rağmen banka, bakır fiyatlarında gelecek yıl güçlü bir toparlanma bekliyor.

UBS analistleri, 20 Kasım tarihli raporlarında bakırın 2027 yılında ton başına 15 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu hedef, 20 Kasım'daki 12 bin 251 dolarlık fiyat üzerinden yaklaşık yüzde 26,5'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

UBS BAKIR FİYATLARI İÇİN 2027 TAHMİNİNİ AÇIKLADI

İsviçreli banka, bakır fiyatlarının 2027 yılının ilk çeyreğinden itibaren yükselişe geçebileceğini öngörüyor.

UBS'nin mart ayı için ton başına fiyat tahmini 14 bin 500 dolar olurken haziran, eylül ve aralık ayları için beklenti rekor 15 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dönem UBS bakır fiyat tahmini Mart 2027 14.500 dolar Haziran 2027 15.500 dolar Eylül 2027 15.500 dolar Aralık 2027 15.500 dolar

Bankanın yıl sonu hedefi, 20 Kasım fiyatına kıyasla yaklaşık 3 bin 249 dolarlık artış anlamına geliyor.

KÜRESEL BAKIR AÇIĞI 379 BİN TONA ULAŞABİLİR

UBS'nin yükseliş beklentisinin temelinde küresel bakır üretiminin talebi karşılamakta zorlanacağı öngörüsü bulunuyor.

Banka, dünya genelindeki bakır arz açığının 2026 yılında 219 bin ton, 2027 yılında ise 379 bin tona ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Özellikle Şili'deki üretim kayıpları ve madencilik faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar, arz tarafındaki riskleri artırıyor.

Madencilik şirketlerinden Antofagasta üretim tahminini aşağı yönlü revize ederken First Quantum beklenti aralığını daralttı. BHP yıllık üretiminde düşüş bildirirken Teck Resources'ın üretim artışı diğer şirketlerdeki kayıpların yalnızca bir bölümünü karşılayabildi.

ÇİN'DE BAKIR STOKLARI AZALIYOR

Dünyanın en büyük bakır tüketicilerinden Çin'de stokların düşük seviyelerde bulunması, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

Şanghay'daki bakır stokları son birkaç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken ithal bakıra yönelik talebin göstergelerinden Yangshan primi ekim ayında ton başına yaklaşık 120 dolar seviyesindeydi.

Söz konusu prim, kasım ayında 500 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Ancak Çin ekonomisinden gelen veriler talep tarafında farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Ülkede sabit sermaye yatırımları ocak-ekim döneminde yüzde 8,1 gerilerken ekim ayı perakende satışları yalnızca yüzde 0,4 arttı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDAKİ BELİRSİZLİK FİYATLARI BASKILIYOR

Bakır fiyatları üzerinde etkili olan diğer unsur ise yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların geleceğine ilişkin belirsizlikler.

Veri merkezleri, elektrik şebekeleri ve enerji altyapısında yaygın olarak kullanılan bakırın uzun vadeli talep görünümünde teknoloji yatırımları önemli rol oynuyor.

Bununla birlikte söz konusu yatırımların büyüme hızına ilişkin soru işaretleri, kısa vadede fiyatların baskı altında kalmasına neden oluyor.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) stok artışıyla birlikte ABD merkezli COMEX ve LME arasındaki bakır fiyat farkı da ekim ayındaki pozitif seviyelerden yaklaşık eksi 350 dolara geriledi.

BAKIR FİYATLARINDA İKİ KRİTİK SEVİYE

Son dönemdeki satışların ardından bakır piyasasında yatırımcı pozisyonlarında da belirgin bir azalma yaşandı.

Fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan net uzun pozisyonlar yaklaşık 22 bin 500 kontrat azalarak 20 bin 915'e geriledi.

Teknik göstergeler bakırın yoğun satışların ardından aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ederken UBS, aşağı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken iki önemli destek seviyesi belirledi.

İlk destek: 11.650 dolar

İkinci destek: 10.900 dolar

UBS analistleri, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2027 yılı için yükseliş beklentisini koruyor.

Küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini de bakır talebinde toparlanma beklentisini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte bankanın 15 bin 500 dolarlık fiyat hedefi bir tahmin niteliği taşıyor ve gerçekleşeceği garanti edilmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.